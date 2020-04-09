5 إدارات تتصدى لإشغالات المنطقة الأثرية في الهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: 5 إدارات نوعية بمديرية أمن الجيزة وجهت حملة لإزالة الإشغالات والتعديات في المنطقة الأثرية بالهرم. خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية أسفرت الجهود عن رفع 202 حالة تعد أبرزها إزالة 2 "غُرزة شاي" و75 سيخا حديديًا و7 استاندات و4 تروللي. جرى التحفظ على المضبوطات بمخزن حي الهرم، وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين، وأحالهم اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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