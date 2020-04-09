محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (د ب أ):
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، بسقوط عشرات القتلى جراء هجوم واسع يشنه تنظيم داعش على مواقع لقوات النظام في حمص.
وأوضح المرصد أن "اشتباكات عنيفة تدور على محاور ببادية السخنة في ريف حمص الشرقي، بين قوات النظام والمليشيات الموالية لها من جهة، وتنظيم داعش الذي ينشط هناك من جهة أخرى".
وتترافق الاشتباكات مع قصف واستهدافات متبادلة، بالإضافة لضربات جوية نفذتها طائرات روسية على محاور القتال ومواقع أخرى في البادية.
وأوضح المرصد أن الاشتباكات والقصف الجوي تسبب حتى الآن في مقتل 18 من عناصر قوات النظام والمسلحين الموالين لها، إلى جانب 11 من عناصر داعش.
كانت هذه تفاصيل خبر المرصد السوري: عشرات القتلى في هجوم لتنظيم داعش في حمص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.