لمواجهة كورونا.. تعقيم وتطهير مشروعات العاصمة الإدارية "فيديو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار: نشرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، مقطع فيديو يوضح تفاضيل أعمال التعقيم والتطهير التي تتم داخل العاصمة الإدارية الجديدة. وأظهر الفيديو عشرات المعدات والآلات المختصة بعمليات التعقيم والتطهير تنفذ أعمالها في مختلف مواقع العمل داخل العاصمة الإدارية الجديدة. ويأتي ذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره.

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