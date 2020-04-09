حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا– محمد النادي: أزالت الوحدات المحلية في محافظة المنيا، 22 حالة تعدي على الأراضي الزراعية، خلال حملة نفذتها بالتعاون مع قوات الأمن. وأزالت الوحدات المحلية بالمراكز والمدن بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية 22 حالة تعدي على أراضي زراعية بمساحة 20 قيراط و17 سهم، ونفذت 70 إزالة لمباني. وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تابع اليوم، خلال جولة مفاجأة تنفيذ عدد من قرارات الإزالة بطريق "المنيا- الزاوية"، التابع للوحدة المحلية لنزلة حسين بمنطقة شرق النيل.

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