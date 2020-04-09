إيطاليا تغلق موانئها أمام سفن المهاجرين بسبب "كورونا"

وكالات- قالت الحكومة إن موانئ إيطاليا لا يمكن إعتبارها آمنة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد لذلك لن تسمح برسو زوارق المهاجرين التابعة لجمعيات خيرية فيها.

وإتخذ هذا القرار في وقت متأخر أمس، الثلاثاء 7 أفريل 2020، بعد أن أنقذ مركب تديره جمعية سي-آي الألمانية غير الحكومية 150 شخصا قبالة ليبيا وإتجه بهم صوب إيطاليا.

وأفاد مرسوم الحكومة بأن "أثناء حالة الطوارئ الصحية المعلنة بسبب تفشي مرض كوفيد-19، لا تضمن الموانئ الإيطالية توفير المتطلبات اللازمة لتصنيفها وتعريفها بإعتبارها أماكن آمنة".

ووقع وزيرا الداخلية والمواصلات على المرسوم أمس إلى جانب وزير الصحة روبرتو سبيرانتسا العضو في حزب يساري طالما دعم حملات حماية المهاجرين والعمل الخيري.

وبعد تراجع نسبي في وصول زوارق المهاجرين القادمين من إفريقيا، تزايدت أعدادها مرة أخرى في أول شهرين من العام لتتراجع بشدة في مارس مع تفشي جائحة كورونا في إيطاليا.

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وإنسحبت زوارق الجمعيات الخيرية التي تقوم بدوريات منتظمة قبالة سواحل ليبيا لإنقاذ مهاجرين على زوارق متهالكة من البحر المتوسط منذ بداية الأزمة الصحية لكن السفينة ألان كردي التابعة لجمعية سي-آي عادت للمنطقة الأسبوع الماضي.

وكتبت الجمعية على "تويتر" أمس الثلاثاء تقول "حتى في الوقت الذي كادت فيه الحياة في أوروبا تتوقف، يتعين حماية حقوق الإنسان" وأعلنت أنها أنقذت 150 شخصا وقالت "الآن ضيوفنا يحتاجون لميناء آمن".

وفي بيان منفصل طلبت الجمعية من ألمانيا إستقبال المهاجرين.

وأضافت أن برلين تمكنت من إعادة 200 ألف من مواطنيها العالقين بالخارج بسبب تفشي كورونا.