هل تؤجّل قمّة تونس لمنظّمة الفرنكوفونيّة إلى سنة 2021 بسبب فيروس "كورونا" ؟

من المفروض أن تنعقد الدورة الثامنة عشرة لقمّة المنظمة الدولية للفرنكوفونية بتونس في موعدها المحدّد (يومي 12 و13 ديسمبر القادم) والتي تصادف الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس المنظمة بنيامي، عاصمة النيجر في 20 مارس 1970، بيد أنّ الظروف الإستثنائية الناجمة عن إنتشار جائحة الكورونا قد تستوجب تأجيلها.

وحسب موقع مجلة " ليدرز" إستنادا لمصدر بباريس، فإن فرضيّة عقدها أو تأجيلها هي محلّ تشاور بين أرمينيا الرئيس الحالي للمنظّمة والتي إحتضنت عاصمتها إفرين القمة الأخيرة في أكتوبر 2018، وبين تونس التي أختيرت في الدورة السادسة عشرة للقمّة الملتئمة سنة 2016 لتنظيم الدورة الثامنة عشرة وكذلك للأمانة العامة للمنظّمة.

وتضمّ هذه المنظّمة في عضويتها 88 دولة (54 دولة بصفة عضو عامل و7 دول بصفة عضو منتسب و27 دولة بصفة عضو ملاحظ).

والجدير بالذكر أنّ ثلاثة أحداث عالمية كبرى قد أجِّلت وهي الألعاب الأولمبية الصيفية بطوكيو التي ستقام من 23 جويلية إلى 8 أوت 2021 (وكان موعدها السابق من 24 جويلية إلى 9 أوت 2020) والمعرض الكوني بدبي 2020 والذي من المنتظر أن يقام مدّة ستّة أشهر من أكتوبر 2021 إلى مارس 2022 وذلك بعد موافقة المكتب الدولي للمعارض ومؤتمر كوب 26 حول المناخ الذي أجّل إلى السنة القادمة بعد أن كان مقرّرا عقده بغلاسغو من 9 إلى 19 نوفمبر 2021.

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وبخصوص قمة تونس فلا معلومة صدرت إلى حدّ الآن حول موعدها، عدا بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية يشير إلى محادثة تليفونية بين الوزير والأمينة العامّة للمنظّمة، الروندية لويز موشيكيوابو دون الإفصاح عن محتواها.

*المصدر: موقع ليدرز"