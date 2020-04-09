فرنسا ستمدد حالة العزل العام مجددا لما بعد 15 أفريل

قال القصر الرئاسي الفرنسي يوم الأربعاء 8 أفريل إن فرنسا ستمدد للمرة الثانية حالة العزل العام القائمة حاليا لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد، مما يعني أن القيود ستظل سارية لما بعد 15 أفريل .
كان القصر الرئاسي قال في وقت سابق إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيوجه خطابا إلى الأمة حول الوضع الخاص بالمرض مساء الاثنين.
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