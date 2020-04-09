وكالات- أعلنت وزارة الجيوش الفرنسية اليوم، الأربعاء 8 أفريل 2020، أن حوالي أربعين بحارا على حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول ظهرت عليهم منذ فترة "عوارض مطابقة" لفيروس كورونا المستجد ويخضعون "لمراقبة طبية مشددة".
وقالت الوزارة في بيان "إعتبارا من اليوم سينقل إلى حاملة الطائرات فريق متخصص في كشف الحالات مع المعدات اللازمة لذلك، بغية عزل الذين تتأكد إصابتهم منعا لتفشي الوباء على السفينة".
وأوضحت أن حاملة الطائرات موجودة حاليا في الأطلسي وتبحر عائدة إلى ميناء تولون قبل الموعد المحدد في 23 أفريل
وأضافت الوزارة "البحارة الذين ظهرت عليهم العوارض عزلوا كإجراء إحترازي لحماية باقي الطاقم. ولم يسجل لدى البحارة المصابين أي تفاقم في حالتهم".
وحاملة الطائرات مجهزة جيدا لتأمين الرعاية الطبية والمراقبة. ويضم طاقمها الطبي حوالي عشرين طبيبا وممرضا وجراحا. وفيها قاعة لإستقبال المرضى تضم 12 سريرا وأجهزة تنفس وجهاز سكانر و"منطقة مخصصة للعزل قادرة على إستيعاب مائة شخص".
كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا / الإشتباه بوجود إصاباتٍ بوباء كوفيد-19 على متن حاملة الطائرات "شارل ديغول" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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