ننشر السيرة الذاتية لمصطفى الكاظمي المكلف الجديد برئاسة الحكومة العراقية

تسلم مصطفى الكاظمي رسميًا خطاب التكليف بتشكيل الحكومة العراقية، وذلك بعد تكليفه من رئيس البلاد برهم صالح بتشكيل الحكومة الجديدة بعد اعتذار عدنان الزرفي.

رسميًا.. مصطفى الكاظمي يتسلم خطاب التكليف بتشكيل الحكومة العراقية

اذا من هو مصطفى الكاظمي؟



ينتسب مصطفى عبداللطيف المعروف بالكاظمي لعشيرة الغريب، حيث نزحت أسرته من الشطرة بمحافظة ذي قار إلى منطقة الكاظمية بجانب الكرخ من العاصمة بغداد.



والكاظمي حاصل على شهادة البكالوريوس في القانون، ويملك جواز لجوء سياسي، كونه معارضا للنظام العراقي

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السابق.غادر مصطفى الكاظمي العراق عام 1985 عن طريق إقليم كوردستان إلى ايران، ثم ألمانيا فبريطانيا.عمل الكاظمي رئيساً لتحرير مجلة "الأسبوعية"، وبرز في مجال حل النزاعات وتوثيق جرائم النظام السابق، ليعمل كمدير تنفيذي لمؤسسة الذاكرة العراقية.

وساهم الكاظمي في توثيق الشهادات وجمع الأفلام عن ضحايا النظام السابق وأدار مؤسسة الحوار الأنساني للتأسيس للحوار بديلاً عن العنف في حل الأزمات.

عمل كاتب عمود ومديراً لتحرير قسم العراق في موقع المونيتور الدولي، وركزت مقالاته على تكريس روح السلم الإجتماعي في العراق، كما قام بتأليف العديد من الكتب، وتم تعيينه بمنصب رئيس جهاز المخابرات العراقي عام 2016.

كانت الكتل البرلمانية الشيعية في العراق اتفقت على ترشيح رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمى لتولى تشكيل الحكومة الجديدة بدلًا من عدنان الزرفي، الذي تم تكليفه من رئيس الجمهورية برهم صالح، وهو ما يأمل معه مراقبون في أن تتمكن بغداد من تجاوز عقبة عدم وجود حكومة لحل المشكلات التي تواجه البلاد، ووصلت جهود رئيس الوزراء العراقى المكلف عدنان الزرفي إلى طريق مسدود.