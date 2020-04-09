7 إصابات جديدة بكورونا فى لبنان ليرتفع الإجمالي إلى 582

كشفت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الخميس عن تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك العدد الاجمالي للحالات المصابة المثبتة إلى 582، وفقًا لروسيا اليوم.
وأشارت وزارة الصحة، إلى أنه لم يتمتسجيل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبالتالي فإن عدد الوفيات بسبب الفيروس استقر على 19.
وأوصى المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، الخميس،بتمديد حالة التعبئة العامة حتى 26 أبريل مع مزيد من التشدد بالإجراءات، في إطار جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا في البلاد.
وطلب المجلس الأعلى للدفاع من الأجهزة العسكرية والأمنية كافة التشدد ردعيًا في قمع المخالفات بما يؤدي إلى عدم تفشي فيروس كورونا وانتشاره.
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