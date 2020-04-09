إيران.. ارتفاع عدد إصابات كورونا إلى 1634 حالة

أفادت السلطات الصحية الإيرانية، اليوم الخميس، بتسجيل 177 وفاة و1634 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في آخر 24 ساعة ويرتفع بذلك عدد الوفيات في البلاد إلى 4 آلاف و110، فيما

بلغ العدد الإجمالي للإصابات 66 ألفا و220.

وأشارت وزارة الصحة الإيرانية -في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم " الإخبارية- إلى تعافي 32309 أشخاص من

الفيروس، فيما توجد 3 آلاف و918 حالة في وضع صحي حرج، وأكدت أن السلطات أجرت 213 ألفا و392 فحصا كشف عن الإصابة بالفيروس في عموم البلاد.

وجددت السلطات الصحية الإيرانية توصياتها للمواطنين بالبقاء في المنازل وتجنب التنقل غير الضروري في الأيام