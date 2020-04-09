دبي توجه بخفض الإنفاق وتوقف التوظيف حتى إشعار آخر

أظهرت وثيقة رسمية أن دائرة المالية بدبي أبلغت جميع الهيئات الحكومية بخفض الإنفاق الرأسمالي بواقع النصف على الأقل، ووقف التعيينات الجديدة حتى إشعار آخر، بسبب تفشي فيروس حتى إشعار آخر، بسبب تفشي فيروس كورونا كذلك أوعزت الدائرة بتقليص النفقات الإدارية والعامة بما لا يقل عن 20%. بما لا يقل عن 20%. كما أبلغت جميع الهيئات الحكومية بتعليق جميع مشاريع التشييد، التي لم تبدأ حتى إشعار آخر، وعدم السماح بأي زيادات في الإنفاق لمشاريع البناء الجارية.

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