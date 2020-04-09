إيران.. تسجيل 117 وفاة و1634 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أفادت السلطات الصحية الإيرانية، اليوم الخميس، بتسجيل 177 وفاة و1634 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في آخر 24 ساعة، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
يرتفع بذلك عدد الوفيات فيالبلاد إلى 4110، فيما بلغ العدد الإجمالي للإصابات 66220.
وأشارت وزارة الصحة في بيان إلى تعافي 32309 أشخاص من الفيروس،فيما توجد 3918 حالة في وضع صحي حرج.
وأفادت الوزارة بأن السلطات أجرت 231392 فحص كشف عن الإصابة بالفيروس في عموم البلاد.
وجددت السلطات الصحية توصياتها للمواطنين بالبقاء في المنازل وتجنب التنقل غير الضروري في الأيام والأسابيع المقبلة.
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