إيران تسجل 117 وفاة بفيروس كورونا

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، اليوم الخميس، إن عدد الوفيات الناتجة عن تفشي فيروس كورونا ارتفع إلى 4110 بعد وفاة 117 شخصاً.

وأضاف أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس وصل إلى 66220.