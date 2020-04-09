بلجيكا تسجل 283 حالة وفاة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البلجيكية، اليوم الخميس، أنه تم تسجيل 283 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليبلغ إجمالي عدد الوفيات حتى الآن 5590 حالة.
وقالت الوزارة إن 1285 شخصاً في العناية المركزة و483 غادروا المستشفيات أمس.
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