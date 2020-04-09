الفلبين تسجل 21 وفاة بفيروس كورونا

قالت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الخميس، إنها سجلت 21 وفاة جديدة و206 إصابات أخرى بسبب فيروس كورونا. وأضافت الوزارة في بيان أن العدد الإجمالي للوفيات ارتفع إلى 203 حالات، بينما زادت الإصابات إلى 4076 وتعافى 28 مريضاً ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 124.

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