الهند تجعل أقنعة الوجه إلزامية لمواجهة كورونا

حددت السلطات الهندية وأغلقت العشرات من النقاط الساخنة في العاصمة نيودلهي، بالإضافة إلى بعض الولايات الكبرى، في ظل تكثيف الجهود من أجل الحد من تزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال نائب رئيس الوزراء مانيش سيسوديا: إنه قد تم منذ منتصف ليل الأربعاء، إغلاق ما لا يقل عن 20 نقطة ساخنة لفيروس كورونا، تضم مناطق ذات كثافة سكانية عالية وأماكن تجارية في أنحاء دلهي، مضيفاً أنه لن يُسمح لأحد بدخول هذه المناطق أو الخروج منها.

وفي أوتار براديش المجاورة، وهي أكبر ولاية هندية من حيث عدد السكان، أغلقت حكومة الولاية نقاطاً ساخنةً في 15 منطقة، بدءاً من مساء أمس الأربعاء.

من ناحية أخرى، قالت إذاعة «براسار بهاراتي» المحلية، إنه من المقرر أن تقوم ولاية كبرى أخرى، وهي ماديا براديش، بإغلاق مدنها الرئيسية، ومن بينها بوبال واندوري واوجاين، بشكل تام.

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وأكدت حكومات الولايات أنه سيتم توفير الغذاء والأدوية والمواد الأساسية للمواطنين في تلك المناطق، عند أبواب منازلهم.

من ناحية أخرى، جعلت مدن مثل دلهي ومومباي وتشانديجار، بالإضافة إلى ولايات مثل ناجالاند وأوديشا، أقنعة الوجه إلزامية على الأشخاص الذين يخرجون من منازلهم.

وجاء القرار مع ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الهند إلى 5700، بالإضافة إلى 166 حالة وفاة، بحسب وزارة الصحة. وقد تم تسجيل عدد كبير من حالات الإصابة في نيودلهي ومومباي.

وكانت الحكومة أعلنت في 24 من مارس الماضي، فترة إغلاق تستمر لمدة 21 يوماً لمواجهة انتشار الفيروس في ثاني أكثر دول العالم من حيث عدد السكان، حيث يبلغ عدد سكان الهند 1.3 مليار نسمة.