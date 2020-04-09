الزرفي يعتذر.. الرئيس العراقي يكلف رئيس جهاز المخابرات بتشكيل الحكومة

اعتذر رئيس الوزراء العراقي المكلف، عدنان الزرفي، رسميا، صباح الخميس، عن تشكيل الحكومة.



وقام رئيس جمهورية العراق برهم صالح، بتكليف رسمي لرئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي، بتشكيل الحكومة.



وقالت مصادر حكومية إن قادة كتل سياسية ونواب، وصولوا لقصر السلام في بغداد، لحضور مراسيم تكليف الكاظمي.





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