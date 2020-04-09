الولايات المتحدة تسجل أسرع تفشّ لكورونا

تخطت حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد في العالم 1,5 مليون شخص، وفق إحصاء وضعته وكالة فرانس برس، استناداً إلى مصادر رسمية، الخميس، في الساعة 5,30 ت.غ.

وتم إحصاء ما لا يقل عن 1502478 إصابة من بينها 87320 وفاة في 192 بلداً ومنطقة، في طليعتها الولايات المتحدة، الدولة التي تسجل أسرع تفشٍّ للوباء. وتبقى أوروبا القارة الأكثر تضرراً جراء الفيروس، إذ تحصي أكبر عدد من الإصابات (772592) والوفيات (61118)، وكلها أرقام لا تمثل سوى جزء من الحصيلة الفعلية لانتشار الفيروس.

وسجّلت الولايات المتحدة، الأربعاء، لليوم الثاني على التوالي، وفاة حوالي ألفي شخص من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في أعلى حصيلة يومية على الإطلاق يسجّلها بلد في العالم منذ ظهور الوباء، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات الجامعة أنّ الوباء حصد في الولايات المتّحدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة أرواح 1973 مصاباً بالفيروس، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن كوفيد-19 في هذا البلد إلى 14,695 حالة وفاة.

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واقترب عدد حالات الإصابة بالفيروس في ولاية نيويورك الأميركية وحدها من 150 ألف حالة يوم الأربعاء، لتتخطى بذلك إسبانيا كأكثر مكان سجل حالات إصابة في العالم، رغم أن السلطات حذرت من أن العدد الرسمي للوفيات، ربما يكون أقل من العدد الحقيقي.

وسجلت ولاية نيويورك، التي تعتبر بؤرة العدوى في الولايات المتحدة، وولاية نيوجيرزي المجاورة مجدداً أكبر عدد من الوفيات بفيروس كورونا المستجد في يوم واحد.

وسجلت نيويورك 149,316 حالة مقابل 146,690 حالة في إسبانيا، بحسب بيانات رويترز. وبلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة نحو 420 ألف حالة، وأكثر من 14300 حالة وفاة.