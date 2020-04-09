الصين..شنغهاي تستعد لإعادة فتح المدارس بعد إغلاقها بسبب كورونا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 9 أبريل 2020 01:16 مساءً - قال مدير لجنة التعليم في مدينة شنغهاي الصينية، الخميس، إن المدارس التي أغلقت لمكافحة تفشي فيروس كورونا ستفتح أبوابها مجددا في 27 أبريل/نيسان.

وأضاف لو جينغ أنه سيسمح باستئناف الدراسة للسنوات النهائية في المدارس الإعدادية والثانوية في 27 أبريل/نيسان.

وتابع أن المدارس ينبغي أن تستعد لاستئناف الدراسة لبقية الصفوف قبل السادس من مايو/أيار على أن تعلن كل مدرسة الوقت الملائم لها.

يأتي ذلك فيما ذكرت لجنة الصحة الوطنية للصين اليوم الخميس، أنها تلقت تقارير عن 63 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني يوم الأربعاء، بما فيها 61 حالة وافدة من الخارج.

وذكرت اللجنة أنه تم الإبلاغ عن حالتين محليتين جديدتين في مقاطعة قوانغدونغ.

وتم الإبلاغ عن وفاة شخصين في مقاطعة هوبي يوم الأربعاء، كما تم الإبلاغ عن إجمالي 17 حالة جديدة مشتبه فيها، بما في ذلك 16 حالة وافدة من الخارج وحالة واحدة في مقاطعة هيلونغجيانغ.

ووفقا للجنة، فقد خرج 91 شخصا من المستشفيات بعد شفائهم، في حين انخفض عدد الحالات الخطيرة بواقع 13 إلى 176 حالة.

وحتى يوم الأربعاء، أبلغ البر الرئيسي الصيني عن إجمالي 1103 حالات وافدة من الخارج، ومن بين هذه الحالات، غادر 374 شخصا المستشفيات بعد شفائهم، وما زال 729 شخصا يعالجون، بما فيهم 31 مريضا في حالة خطيرة، حسب ما ذكرت اللجنة.

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ووصل إجمالي الحالات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني إلى 81865 حالة حتى يوم الأربعاء، بما في ذلك 1160 مريضا مازالوا يتلقون العلاج، و77370 شخصا خرجوا من المستشفى بعد شفائهم، و3335 شخصا توفوا بسبب المرض.

وقالت اللجنة إن 73 شخصا لا يزال يشتبه في إصابتهم بالفيروس.

وأضافت اللجنة أن 12510 أشخاص على اتصال وثيق بالمصابين ما زالوا تحت المراقبة الطبية. وفي يوم الأربعاء، خرج 1848 شخصا من المراقبة الطبية.

وفي يوم الأربعاء، تم الإبلاغ أيضا عن 56 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 بدون أعراض، بما في ذلك 28 حالة وافدة من الخارج، في البر الرئيسي الصيني. وتم إعادة تصنيف ما مجموعه 15 حالة بدون أعراض، وجميعها من الحالات الوافدة من الخارج، على أنها حالات إصابة مؤكدة، وتم خروج 32 حالة من المراقبة الطبية، بما في ذلك سبع حالات وافدة من الخارج، وفقا للجنة.

وقالت اللجنة إن 1104 حالات بدون أعراض، بما في ذلك 364 حالة وافدة من الخارج، لا تزال تحت المراقبة الطبية.

وحتى يوم الأربعاء، تم الإبلاغ عن 960 حالة إصابة مؤكدة، من بينها أربع حالات وفاة، في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة و45 حالة مؤكدة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة و379 حالة في تايوان، من بينها خمس حالات وفاة.

وخرج 264 مريضا في هونغ كونغ و10 في ماكاو و67 في تايوان من المستشفيات بعد شفائهم.