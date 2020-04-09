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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع وفيات كورونا في إيران إلى 4110 والان مع التفاصيل
الخميس 9 أبريل 2020
أعلنت إيران ارتفاع عدد الوفيات بسبب مضاعفات فيروس كورونا المستجد إلى 4110، بعد تسجيل 117 حالة وفاة جديدة في آخر 24 ساعة.
وذكر الناطق باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، الخميس، أن إجمالي الإصابات بالفيروس المعروف علميا باسم "كوفيد - 19" في بلاده بلغ 66410، بعد تسجيل 1634 إصابة خلال 24 ساعة مضت، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا).
وأشار جهانبور، إلى أن عدد المتعافين من فيروس كورونا في إيران وصل إلى 32309 حتى الآن.
ومن المقرر أن تخفض إيران السبت ، بعض القيود المفروضة للحد من انتشار الفيروس ويعاد تشغيل بعض الأنشطة الاقتصادية.
وستستمر القيود المفروضة على حركة التنقل للمسافرين بين المحافظات الإيرانية وكذلك إغلاق الجامعات والمدارس.
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