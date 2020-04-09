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شكرا لقرائتكم خبر عن 3 وفيات و71 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المغرب والان مع التفاصيل
الخميس 9 أبريل 2020
أعلنت وزارة الصحة المغربية، الخميس، تسجيل 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1346حالة.
وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 3 وفيات جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 96 حالة.
وأضافت الوزارة أن عدد حالات التعافي من فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 103.
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