البيضاء.. طيران التحالف يدمّر مخزن أسلحة وآليات للمليشيا الحوثية بجبهة قانية

الخميس 9 أبريل 2020

شن طيران التحالف، عدّة غارات استهدفت مواقع وتجمعات لمليشيات الحوثي الانقلابية في منطقة قانية شمال محافظة البيضاء، على وقع معارك عنيفة يخوضها أبطال الجيش الوطني ضد المليشيات.



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وقال مصدر عسكري، إن غارات لمقاتلات التحالف أسفرت عن تدمير مخزن أسلحة تابع للمليشيات الحوثية، إلى جانب 3 أطقم قتالية وعربة بي ام بي، فيما أدت غارات أخرى استهدفت تجمعات للمليشيات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفها.

وفي السياق ذاته، يخوض أبطال القوات الحكومية ، معارك عنيفة ضد مليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة قانية، وسط خسائر بشرية ومادية في صفوف المليشيات.