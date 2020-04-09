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شكرا لقرائتكم خبر عن البيضاء.. طيران التحالف يدمّر مخزن أسلحة وآليات للمليشيا الحوثية بجبهة قانية والان مع التفاصيل
الخميس 9 أبريل 2020
شن طيران التحالف، عدّة غارات استهدفت مواقع وتجمعات لمليشيات الحوثي الانقلابية في منطقة قانية شمال محافظة البيضاء، على وقع معارك عنيفة يخوضها أبطال الجيش الوطني ضد المليشيات.
وقال مصدر عسكري، إن غارات لمقاتلات التحالف أسفرت عن تدمير مخزن أسلحة تابع للمليشيات الحوثية، إلى جانب 3 أطقم قتالية وعربة بي ام بي، فيما أدت غارات أخرى استهدفت تجمعات للمليشيات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفها.
وفي السياق ذاته، يخوض أبطال القوات الحكومية ، معارك عنيفة ضد مليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة قانية، وسط خسائر بشرية ومادية في صفوف المليشيات.
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