اليمن.. المشتركة تعثر على حقل من الألغام والقذائف بالبرح غرب تعز

الخميس 9 أبريل 2020

عثرت القوات المشتركة على حقل من الألغام والقذائف الحوثية المختلفة في منطقة البرح غرب محافظة تعز بالساحل الغربي لليمن.



وأفادت مصادر عسكرية أن قوات من اللواء الثامن عمالقة عثرت على حقل من الألغام والعبوات الناسفة والقذائف المختلفة في وادي رسيان بمنطقة البرح.

وذكرت المصادر، أن الفرق الهندسية باشرت على الفور بنزع وتفكيك الألغام والعبوات الناسفة والقذائف المدفعية والصاروخية مختلفة الأنواع والأحجام.

وأضافت المصادر أن الفرق الهندسية فككت ثلاث قذائف صاروخية تزن كل واحدة منها 150 كيلو جرام، والعشرات من قذائف الهاون الثقيل وأكثر من خمسون لغماً وعبوة ناسفة كبيرة ..

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وأوضحت المصادر أن المليشيات كانت تستخدم القذائف لقصف الأحياء السكنية ومزارع المواطنين، وتستخدم العبوات الناسفة والألغام لتفجير الطرقات والجسور والعبّارات في البرح.

وكانت الفرق الهندسية للقوات المشتركة قد فككت في أوقات سابقة عدد من الحقول المنتظمة وغير المنتظمة من القذائف والألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها مليشيات الحوثي في مناطق متفرقة من الساحل الغربي.

يشار إلى أن القذائف والألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها مليشيات الحوثي وعمليات القصف والاستهداف المتعمد للمواطنين أودت بحياة المئات من المدنيين فيما خلفت آلاف الجرحى على امتداد الساحل الغربي لليمن.