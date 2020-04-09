5 صواريخ تستهدف أكبر قاعدة أمريكية بأفغانستان

الخميس 9 أبريل 2020

قالت قوات تابعة لحلف شمال الأطلسي في أفغانستان، إن 5 صواريخ أصابت أكبر قاعدة جوية أمريكية رئيسية في البلاد، اليوم الخميس، دون وقوع إصابات في الهجوم، الذي تبناه تنظيم "داعش" الإرهابي.



وأكدت بعثة "الدعم الحازم" بقيادة الولايات المتحدة - في بيان نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - أن الهجوم لم يسفر عن سقوط ضحايا أو وقوع إصابات، مضيفة أن "شركائنا من قوات الدفاع والأمن الأفغانية يحققون في الواقعة".

من جانبها، ذكرت وزارة الداخلية الأفغانية، إطلاق خمسة صواريخ على مطار "باجرام"، أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في أفغانستان، والواقعة في إقليم باروان شمالي البلاد.

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وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، طارق عريان، إن الصواريخ تم وضعها داخل سيارة.

كما أكد حاكم منطقة باجرام، عبد الشكور قدوسي - في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية - أن صاروخين سقطا في منطقة سكنية، مما أسفر عن إلحاق أضرار بمبنى قريب، بينما سقط ثلاثة آخرون داخل المطار.

وأضاف بحسب قدوسي، أن الهجوم هو الثالث الذي يتم بواسطة صواريخ على مطار باجرام، بعد أن وقعت الولايات المتحدة وطالبان اتفاق سلام في أواخر فبراير/ شباط الماضي.

وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي - في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي - أنه استهدف مهبط طائرات هليكوبتر في باجرام.