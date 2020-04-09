شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا بقصف جوي في خب والشعف بالجوف والان مع التفاصيل

الخميس 9 أبريل 2020 شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الخميس، 09/نيسان/2020، غارات على تجمعات حوثية في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية استهدفت بأكثر من غارة تجمعات للحوثيين في منطقة العقبة بمديرية خب والشعف. Advertisements وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف الجوي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا بقصف جوي في خب والشعف بالجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.