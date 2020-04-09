شكرا لقرائتكم خبر عن 55 إصابة جديدة بكورونا في الكويت والان نبدء بالتفاصيل
أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند اليوم تسجيل 55 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في البلاد خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 910 حالات.
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