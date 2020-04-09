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إندونيسيا تسجل أعلى معدل إصابات بكورونا اليوم

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قال أحمد يوريانتو المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية إن السلطات سجلت اليوم الخميس أكبر زيادة يومية في حالات الإصابة بفيروس منذ الإعلان عن اكتشاف أول حالة في الشهر الماضي.

وأضاف أن عدد الحالات الجديدة بلغ 337 ليصل الإجمالي إلى 3293 حالة.

وذكر أنه جرى تسجيل 40 وفاة جديدة لتصل الحصيلة إلى 280 بينما تعافى 252 شخصا من المرض.

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