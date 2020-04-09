شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا تسجل أعلى معدل إصابات بكورونا اليوم والان نبدء بالتفاصيل
قال أحمد يوريانتو المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية إن السلطات سجلت اليوم الخميس أكبر زيادة يومية في حالات الإصابة بفيروس كورونا منذ الإعلان عن اكتشاف أول حالة في الشهر الماضي.
وأضاف أن عدد الحالات الجديدة بلغ 337 ليصل الإجمالي إلى 3293 حالة.
وذكر أنه جرى تسجيل 40 وفاة جديدة لتصل الحصيلة إلى 280 بينما تعافى 252 شخصا من المرض.
كانت هذه تفاصيل خبر إندونيسيا تسجل أعلى معدل إصابات بكورونا اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.