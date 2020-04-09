شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تخفض الإنفاق وتجمد التوظيف بالهيئات الحكومية والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت وثيقة رسمية اطلعت عليها رويترز أن دائرة المالية بدبي أبلغت جميع الهيئات الحكومية بخفض الإنفاق الرأسمالي بواقع النصف على الأقل، وتقليص النفقات الإدارية والعامة بما لا يقل عن 20 بالمئة ووقف التعيينات الجديدة حتى إشعار آخر، استجابة لتفشي فيروس كورونا.

وأبلغت الدائرة جميع الهيئات الحكومية بتعليق جميع مشاريع التشييد التي لم تبدأ حتى إشعار آخر وعدم السماح بأي زيادات في الإنفاق لمشاريع البناء الجارية.