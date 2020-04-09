طلاب لبنانيون في رومانيا ناشدوا الحكومة العمل على إجلائهم وعودتهم سريعا إلى الوطن

ناشد طلّاب لبنانيّون في ​رومانيا​ في صرخة أطلقوها، ​الحكومة اللبنانية​ ومن خلالها ​وزارة الخارجية والمغتربين​، العمل على إجلائهم وعودتهم سريعًا إلى الوطن، مؤكّدين أنّ "الوضع عندنا مأسوي".

ولفت الطلّاب الّذين يقارب عددهم المئة، إلى أنّ "متابعتهم مع ​السفارة اللبنانية​ لم تجد نتيجة إلى الآن"، موضحين "أنّهم محجورون في أماكن سكنهم وأصبحوا بحاجة إلى تحويلات من أهلهمـ وبعضهم مهدّد بأن يكون في الشارع بسبب عدم دفع بدل إيجار السكن".

وشدّد الطلاب في مناشدتهم الدولة، على "السعي من أجل إرسال طائرة لإجلائهم سريعًا".