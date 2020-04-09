قاسم هاشم: خطة الحكومة لإعادة اللبنانيين من الخارج نجحت بمرحلتها الاولى

راى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور ​قاسم هاشم​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، بأن "خطة ​الحكومة​ لإعادة اللبنانيين من الخارج نجحت بمرحلتها الاولى، ولا بد من استكمالها بأسرع وقت لإعادة العالقين في اكثر من دولة ولم يسعفهم حظ العودة حتى اليوم وما زالو ينتظرون رحمة المعنيين، اضافة الى وضع ​الطلاب​ في اكثر من دولة من ​روسيا​ الى ​أوكرانيا​ وغيرها حيث استغاثة اللبنانيين لاستعجال عودتهم في ظل ظروف مأساوية يمرون بها في أماكن تواجدهم، ولم يعد أمام الحكومة الا قرارت سريعة لتحديد مواقيت عودة العالقين وهذا حقهم على دولتهم".

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