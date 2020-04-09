اللبكي تفقد أعمال تجهيز مبنى مهنية المقيطع ليكون مركزا للحجر

قام ​محافظ​ عكار المحامي ​عماد اللبكي​ برفقة رئيس بلدية تلحياة خالد خالد وممثلون عن مفوضية ​الامم المتحدة​ لشؤون ​اللاجئين​ والمنظمات الشريكة معها و​اليونيسيف​ بجولة ميدانية لتفقد الاعمال في مبنى مهنية المقيطع في ​سهل عكار​ المنشأ حديثا وغير المستخدم بعد والذي بوشر العمل على تأهيله وتجهيزه ليكون مركزا للحجر الصحي وهو يضم حوالى 80 غرفة.

وقال المحافظ اللبكي: "في اطار الجهود التي تبذل وضمن خطة الطوارئ الصحية وقرار التعبئة العامة التي اقرتها ​الحكومة اللبنانية​ لمواجهة تداعيات فيروس كورنا المستجد. نحن اليوم في بلدة المقيطع - تلحياة - ​كفرملكي​ في مهنية المقيطع التي وبمساعدة رئيس ​البلدية​ خالد خالد يتم العمل بالتعاون مع مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمات الشريكة معها لتاهيل هذا المبنى وتجهيزه بحوالى الـ50 سريرا بانتظار الموافقات النهائية المطلوبة من وزارتي الداخلية والصحة ومن السلطات الرسمية المعنية ليكون مركزا للحجر الصحي الوقائي تتوافر فيه كل المعايير الصحية اللازمة ليستقبل اللبنانيين والسوريين المشتبه اصابتهم بوباء ​الكورونا​ المستجد". وأشار الى ان "العمل يتم وبسرعة لتجهيز المبنى خلال مدة 15 يوما من الآن.

من جهته، أكد خالد أهمية إتمام تجهيز هذا المبنى الذي تتوافر فيه كل الشروط ليكون مركزا للحجر الصحي الوقائي وهو مبنى بعيد عن اي محيط سكني".

وشكر للمحافظ اللبكي جهوده كما شكر الجهات المالية والرسمية المعنية والمنظمات الدولية المهتمة بهذا الامر الضروري والحيوي لعكار في ظل هذا الظرف الصعب المتأتي من وباء كورونا".