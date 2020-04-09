اشار النائب مروان حماده في بيان صدر عن مكتبه الاعلامي على إصدار القضاء السوري مذكرة توقيف بحقه وارسالها الى وزارتي الخارجية والعدل اللبنانيتين، الى انه "سبق الفضل بمحاولة اغتيالي ومن ثم بإصدار مذكرات توقيف متتالية ردها مجلس النواب اللبناني".
ولفت حمادة الى أنه "أي شيء يصدر عن حكم ساقط متّهم دولياً بالمجازر واستخدام الغازات السامة، لا يعنينا. يبلّوها ويشربوا ميّتها".
كانت هذه تفاصيل خبر حماده عن مذكرة التوقيف السورية: سبق الفضل يبلّوها ويشربوا ميّتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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