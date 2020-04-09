حماده عن مذكرة التوقيف السورية: سبق الفضل يبلّوها ويشربوا ميّتها‬

‫اشار النائب مروان حماده في بيان صدر عن مكتبه الاعلامي على إصدار ​القضاء السوري​ مذكرة توقيف بحقه وارسالها الى وزارتي الخارجية و​العدل​ اللبنانيتين، الى انه "سبق الفضل بمحاولة اغتيالي ومن ثم بإصدار مذكرات توقيف متتالية ردها ​مجلس النواب اللبناني​".

ولفت حمادة الى أنه "أي شيء يصدر عن حكم ساقط متّهم دولياً بالمجازر واستخدام الغازات السامة، لا يعنينا. يبلّوها ويشربوا ميّتها".‬