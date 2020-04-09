وديع عقل طالب بتحقيق قضائي كامل في موضوع الميدل ايست بعد اختيار القضاة بعناية

اشار المحامي وديع عقل الى ان القطاع الزراعي اساسي ومهم جدا ويجب ان نصل الى اكتفاء زراعي في البلد، واوضح ان دراسة "ماكينزي" مفصلة عن كافة الحلول، وعلى وزارة الزراعة تقديم ارشادات زراعية متواصلة لخلق دورة زراعية لبنانية مع تصدير الفائض.
واوضح عقل في حديث تلفزيوني، بأن هناك احتكار للخضار والفاكهة من قبل الوسيط بين المزارع والتاجر. واقترح انتاج تطبيقات للمزارعين لبيع انتاجهم في السوق مباشر، معتبرا ان خدمة التوصيل يجب ان تطور لانعاش الاقتصاد في ظل الحجر المنزلي في زمن الكورونا.
ولفت الى ان مصرف لبنان يملك 99 بالمئة من "الميدل ايست"، وهو حين يتملك المصرف اي شركة يحولها الى شركة ذات منفعة عامة، لان الاموال في مصرف لبنان هي مال عام. واكد ان التيار الوطني الحر كان من اول الناس الذين تكلموا على "الميدل ايست" ذات التذكرة الاغلى في العالم، وهي تنفذ عمليات شراء ذمم منظمة عبر تذاكر سفر مجانية وخدمات اخرى.
وطالب بتحقيق قضائي كامل في موضوع "الميدل ايست" بعد اختيار القضاة بعناية غير المرتشين، لافتا الى ان مدير "الميدل ايست" محمد الحوت يقوم بتسفير العديد من القضاة الى الخارج. واعلن عقل انه يملك جدول "طائرات الكزدرة" التي ينظمها محمد الحوت، ولفت الى ان المعلومات كلها من موظفي "الميدل ايست"، هؤلاء الموظفين الذين ينتظرون بفارغ الصبر اخراج الحوت من راس الادراة.
وكشف عن وجود فضائح كبيرة في "الميدل ايست"، وسأل ماذا كان يفعل القضاة شكري صادر وسمير حمود على "طائرات الكزدرة" التي ينظمها محمد الحوت، واكد ان هذا الموضوع رشوة ويجب محاسبتهم لهؤلاء القضاة المرتشين.
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