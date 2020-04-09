معلوف زار أحد المباني بالمتن الشمالي مع فريق من وزارة الصحة لتقييم إمكانية استعماله كمركز للحجر الصحي

زار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​إدي معلوف​، أحد المباني في ​المتن الشمالي​، مع فريق من قائمقامية المتن ومن ​وزارة الصحة العامة​، للكشف عليه وتقييم إمكانيّة استعماله كمركز للحجر الصحّي. إضغط للمزيد

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