آلان عون: تقدمت باقتراح قانون لتعليق دفع أقساط الديون ومستحقاتها للمتضررين من أزمة كورونا

لفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​آلان عون​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "انسجامًا مع ما طالبت به مرارًا، تقدّمت باقتراح قانون لتعليق دفع أقساط الديون ومستحقّاتها للأفراد والقطاعات المتضرّرة مباشرةً من أزمة "​كورونا​"، أكان الضرر تعطيلًا أو تعثّرًا للمؤسّسات، أو كان فقدانًا جزئيًّا أو كليًّا للدخل للأفراد؛ وذلك ضمن سلّة قوانين نقدّمها كتكتل لمواجهة تداعيات هذه الأزمة".

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