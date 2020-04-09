الصحة الكويتية: إرتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 910 بعد تسجيل 77 حالة جديدة

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية عبدالله السند، "تسجيل 77 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات المسجّلة في البلاد إلى 556 حالة".
وأوضح في مؤتمر صحافي، أنّ "هناك حالات مخالطة بلغ عددها 51 حالة، وهناك حالات تحت التقصي الوبائي بلغ عددها أربع حالات. أمّا بالنسبة لمجموع الحالات الّتي تتلقّى الرعاية الطبيّة في العناية المركّزة فقد بلغ عددها 22 حالة، منها ثمانية حرجة و14 مستقرّة؛ وبذلك يصبح مجموع الحالات الّتي تتلقّى الرعاية الطبيّة في أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمخصّصة لاستقبال المصابين بمرض فيروس "كورونا" 798 حالة".
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