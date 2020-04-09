وزارة الصحة في الفيليبين أعلنت تسجيل 21 وفاة و206 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة ​الفيليبين​يّة في بيان، "أنّها سجّلت 21 وفاة جديدة و206 إصابات أُخرى بسبب فيروس "كورونا" المستجد"، موضحةً أنّ "العدد الإجمالي للوفيات في الفيليبين ارتفع إلى 203 حالات، بينما زادت الإصابات إلى 4076، وتعافى 28 مريضًا ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 124".

وكانت قد ذكرت وكالة "فرانس برس" أنّه "تمّ تشخيص ما لا يقلّ عن 1,502478 إصابة بـ"كورونا"، بينها 87320 حالة وفاة في 192 بلدًا ومنطقة، منذ ظهور الفيروس للمرّة الأولى في الصين؛ وذلك وفق تعداد قامت به الوكالة حتّى صباح اليوم استنادًا إلى مصادر رسميّة.