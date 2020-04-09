أعلنت السلطات الصحة الإسبانية عن تسجيل 638 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأكدت وزارة الصحة في تقريرها اليومي، أن عدد الوفيات بسبب كورونا في البلاد ارتفع منذ أمس من 14555 حتى 15238 حالة.
وسجلت الوزارة خلال آخر 24 ساعة 5759 إصابة جديدة بكورونا، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات من 146690 إلى 152446 حالة.
وشهدت حصيلة وفيات اليوم في إسبانيا انخفاضا ملحوظا مقارنة مع معدلات يوم أمس، عندما سجلت في البلاد 757 وفاة ناجمة عن كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر 638 وفاة جديدة في اسبانيا بكورونا وحصيلة الإصابات تتجاوز الـ150 ألفا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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