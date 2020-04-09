دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters ساندرز يعلق حملته لانتخابات الرئاسة الأمريكية ويمهد الطريق لبايدن

من سيمون لويس و جون وايتسايدز

واشنطن (رويترز) - علق المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة‭‭‭‭ ‬‬‬‬الأمريكية بيرني ساندرز حملته يوم الأربعاء ممهدا الطريق أمام نائب الرئيس السابق جو بايدن ليكون المرشح المفترض لمواجهة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات التي ستجري في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني.

واعترف ساندرز، الاشتراكي الديمقراطي الذي وعد بقيادة ثورة سياسية شعبية في البيت الأبيض، أن طريقه نحو الترشح بات صعبا وتعهد بالعمل مع بايدن لمواجهة ترامب.

وقال في خطاب بثه مباشرة إلى أنصاره من مسقط رأسه في برلنجتون في فيرمونت "بعد ذلك، سويا متحدون سنمضي قدما في هزيمة دونالد ترامب أخطر رئيس في التاريخ الأمريكي الحديث".

وكان ساندرز السناتور عن ولاية فيرمونت، وهو اشتراكي ديمقراطي كانت أجندته التقدمية قد جذبت الحزب بشكل حاد في اتجاه اليسار، قد تصدر السباق الديمقراطي في البداية قبل أن يتراجع بسرعة بعد خسارة الانتخابات التمهيدية في ساوث كارولاينا في أواخر فبراير شباط حينما كثف الديمقراطيون المعتدلون دعمهم لحملة بايدن.

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ويمهد خروج ساندرز، المنافس الأخير المتبقي لبايدن، الطريق أمام معركة بين بايدن (77 عاما) وترامب (73 عاما) الذي يسعى إلى ولاية ثانية مدتها أربع سنوات.

وأشاد بايدن بساندرز ووعد بالاستعانة بأفكاره في حملته من أجل الوصول إلى البيت الأبيض.

يأتي قرار ساندرز في الوقت الذي تصارع فيه البلاد تفشي فيروس كورونا الذي أجل بعض الانتخابات التمهيدية.

(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)