شكرا لقرائتكم خبر عن فساد تميم .. تقارير دولية تطالب بعقاب قطر بسبب رشاوى كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا تتوقف فضائح النظام القطري في الإعلام والصحف الأجنبية، ولاسيَّما فيما يخص تقديم الرشاوى للحصول على تنظيم مونديال 2022.

في تقرير كشفته صحيفة ديلي تليجراف، للكاتب الصحفي البريطاني بول هايوارد، عن ضرورة توقيع عقوبات على قطر على خلفية الاتهامات الأخيرة الموجهة لها في الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تقديم رشاوى للفيفا من أجل الحصول على حق تنظيم كأس العالم 2022.

وأشار التقرير إلى أنه يجب محاسبة قطر لإثبات أن الفساد في الفيفا غير مثمر، موضحاً أن المحاكمة الأمريكية قد تسفر على توقيع عقوبات على أعضاء اللجنة التنفيذية فى الفيفا ولكن ماذا عن الدول التي قدمت رشاوى.

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وقال هايوارد: "يجب على قطر -وليس فقط محتالي الفيفا- دفع ثمن فضيحة تقديم عطايا كأس العالم"، مشيراً إلى أن فرض عقوبات على قطر سيضع حداً لمثل هذه الممارسات ويدفع الدول إلى إدراك أنها لا يمكن لها أن تفلت من العقاب.

ويوجّه الاتهام الواسع النطاق، المقدم في محكمة مقاطعة الولايات المتحدة للمنطقة الشرقية في نيويورك "بروكلين"، العديد من اتهامات الفساد داخل "فيفا"، بدءاً من منح حقوق البث إلى اختيار الدولة التي تستضيف البطولة.

واتهم الادعاء الأمريكي بشكل صريح، الاثنين الماضي، العديد من المسؤلين التنفيذيين في الفيفا بتلقي رشاوى لإعطاء كأس العالم إلى قطر، وعلى وجه التحديد، يُزعم أن البرازيلي ريكاردو تيكسيرا ونيكولاس ليوز من باراجواي تلقوا رشاوى للتصويت لصالح قطر، في حين صوت جاك وارنر من ترينيداد وتوباجو ورفائيل سالجويرو من جواتيمالا لصالح روسيا.