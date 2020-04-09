شكرا لقرائتكم خبر عن 8 توصيات من "صناعة البرلمان" لدعم الصناعة الوطنية فى مواجهة تداعيات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، رئيس اللجنة، تقريرا بشأن متابعة الإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة من قبل الحكومة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، متضمنا عددا من التوصيات والمقترحات المطروحة من النواب وأعضاء لجنة الصناعة، وذلك التزاما بتوجيهات الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، للجان النوعية بمتابعة تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وطالبت اللجنة الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، بالموافقة على تبنى مجلس النواب لطلبات لجنة الصناعة بالمجلس لدعم الصناعة المحلية فى ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك أُسوة بما تم فى كافة دول العالم حيث تحتاج الصناعة المحلية المصرية لحزمة من الإجراءات التى تُمكنها من الاستمرارية وتوفير احتياجات الدولة من السلع وتحقيق الاستقرار فى السوق المحلية، وثبات الأسعار وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها وخاصة أجور العمالة.

وتمثلت تلك الإجراءات ما يلى:

1. تخفيض التأمينات الاجتماعية بنسبة 50% على المصانع لمدة سنة

2. تخفيض القسط الثابت فى الكهرباء

3. إعفاء المصانع من غرامات التأخير فى الغاز، والكهرباء، والمياه لمدة سنة

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4. الإسراع فى صرف متأخرات المساندة التصديرية المستحقة للمصدرين

5. إعفاء المصانع من ضريبة كسب العمل لتوفير السيولة لها لمدة سنة

6. الاستعانة بصندوق التعويضات لدعم الصناعات التى تتأثر بالأحداث حتى لا تغلق وتسرح العاملين بها

7. استثناء المصانع من قرار محافظ البنك المركزى الذى وضع حد للسحب والإيداع لتأثيره السلبى على الأنشطة المختلفة للمصانع

8. الإسراع فى إصدار قرار النزول بسعر الغاز للمصانع إلى السعر العالمى والمقدر بنحو 2.5 دولار

وأعربت لجنة الصناعة بمجلس النواب المجهودات المضنية التي تبذلها الدولة ومؤسساتها وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فى مجابهة وباء فيروس كورونا المُستجد، داعية الله القدير أن يحفظ مصر وشعبها وقيادتها وأن يزيل هذا الوباء فى القريب العاجل ويعم العالم كله الأمان والاستقرار.