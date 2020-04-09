مأساة.. العثور على رضيعة ملفوفة في قطعة قماش في مطرح النفايات في العرائش

عثر مواطنون، مساء أمس الأربعاء، على رضيعة حديثة الولادة، ملفوفة في قطعة قماش، ومتخلى عنها في مطرح النفايات الجماعي، في تجزئة المنار 3، في مدينة العرائش.

واستنادا إلى مصادر “اليوم 24″، فإن الرضيعة، التي عثر عليها ميتة في المكان المذكور، لا يتجاوز عمرها أسابيع، وكانت ملفوفة في قطعة قماش داخل كيس بلاستيكي، ويرجح أن تكون ناتجة عن علاقة غير شرعية، ما دفع والدتها إلى التخلي عنها بهذه الطريقة المأساوية.

وفور علمها بالواقعة، حلت السلطات المحلية، والأمنية، والشرطة العلمية في عين المكان، حيث تم نقل الرضيعة نحو مستودع الأموات.

وأضافت المصادر نفسها أن المصالح الأمنية فتحت تحقيقا في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد كافة ملابساتها، وهوية الأم المفترضة.