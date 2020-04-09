الجاليات الإفريقية في المغرب تطالب بإدماج المهاجرين ضمن فئات المستفيدين من تعويضات “كورونا”

تزامنا مع جائحة فيروس كورونا، والتدابير، التي اتخذتها الدولة في إطار حالة الطوارئ الصحية لوقف سلسلة انتشار العدوى، طالبت جمعيات الجالية الإفريقية المغرب بالتفاتة إلى المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء في ظل هذه المحنة.

وقالت الجمعيات، والجاليات الإفريقية في المغرب، المنضوية تحت لواء “PASCOMS”، في بلاغ لها، أصدرته، خلال الأسبوع الجاري، إنها تثير انتباه الحكومة المغربية إلى أن الإجراءات، التي تم اتخاذها في إطار حالة الطوارئ الصحية في البلاد، أثرت في حياة المهاجرين، خصوصا الذين يعيشون في ظروف صعبة، حيث لم يتمكن عدد من الذين لا يتوفرون على أوراق إقامة قانونية من الحصول على ورقة التنقل.

وتحدثت الجمعيات ذاتها عن عدم إدراج هذه الفئة من المهاجرين المتضررين في عمليات التعويض عن الضرر، خصوصا أن جلهم غير منخرط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويشتغل في القطاع غير المهيكل.

وضمت جمعيات المهاجرين، صوتها للمجتمع المدني المغربي، لمطالبة الحكومة المغربية بإرساء تدابير لمواكبة المهاجرين، وطالبي اللجوء، في هذه الظروف، لتجنيب هذه الفئة كارثة إنسانية، في الأيام المقبلة، بما يجعل التدابير المتخذة لمواجهة الجائحة تشكل جميع مكونات المجتمع المغربي، بشكل لا يغفل أي فئة منهم.