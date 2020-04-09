مهم للمواطنين.. الطريقة الصحيحة لارتداء وإزالة الكمامة الطبية – فيديو

كشفت الدكتورة يسرى الخياط، طبيبة في قسم المستعجلات في المستشفى الجهوي في بني ملال، ومتطوعة في قسم الفحوصات الطبية الخاصة بـ”كوفيد-19″، الطريقة الصحيحة لارتداء، وإزالة الكمامة الطبية.
وأوضحت يسرى لـ”اليوم24″ أنه يجب مسك الكمامة من الخيطين الجانبيين دون لمس الغشاء الداخلي، أو الخارجي مع الضغط على أعلى الكمامة لإحكام الإغلاق حول الأنف.
في الفيديو التالي الطريقة الصحيحة لاستعمال الكمامة:
وكانت السلطات العمومية قد قررت، أول أمس الاثنين، العمل بإجبارية وضع الكمامات الواقية، ابتداءً من أمس الثلاثاء، بالنسبة إلى جميع الأشخاص المسموح لهم التنقل خارج مقرات السكن في الحالات الاستثنائية المقررة سلفا.
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