القبض على أميركية لعقت أغذية وسلعا بقيمة 1800 دولار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لعقت امرأة أميركية أغذية وسلعا أخرى قيمتها 1800 دولار من أحد المتاجر في الولايات المتحدة، والتي ألقي القبض عليها وفق ما قالت الشرطة، أمس الأربعاء.
وأوضح الناطق باسم الشرطة المحلية، كريس فيوري لوكالة فرانس برس أن متجرا في ساوث ليك تاهو على الحدود مع نيفادا اتصل بالشرطة بعدما "شوهدت زبونة تلعق مواد غذائية" وسط تفشي فيروس كورونا المستجد.
وخلال الوقت الذي استغرقه وصول الشرطة إلى المكان، زينت المرأة نفسها بالمجوهرات التي يبيعها المتجر وقامت تلعقها أيضا.
وأضاف فيوري إن المشتبه بها، جنيفر ووكر البالغة من العمر 53 عاما، ملأت عربتها بمجموعة متنوعة من المنتجات، بما فيها اللحوم والكحول ولم تكن تملك ما يكفي من النقود لدفع ثمنها.
ووضعت ووكر قيد الحجز لدى الشرطة بتهمة التخريب وسيتم التخلص من البضائع التي قامت بلعقها خوفا من تلوثها
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