شكرا لقرائتكم خبر عن مدير عام مكتب وزارة الأوقاف بساحل حضرموت: سمحنا بالتنسيق مع المحافظ بإقامة صلاة الجمعة غدا على أن تختصر لعشر دقائق والان مع التفاصيل

الخميس 9 أبريل 2020 أكد مدير عام مكتب وزارة الأوقاف والارشاد بساحل حضرموت الشيخ أحمد علي السعدي، موافقة المكتب على اقامة خطبتي وصلاة الجمعة بدءً من يوم غد 10 إبريل، وذلك بعد التنسيق مع محافظ المحافظة قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، وحرصاً من الجميع على إقامة هذه الفريضة في المساجد، في طريق الترتيب لفتح المساجد للمصلين بإذن الله بشكل كامل.

وقال الشيخ السعدي إن المكتب وجه الخطباء بأن تقتصر خطب الجمعة على 10 دقائق، كجوانب احترازية، وأن القرار الصادر من المكتب اقتصر فقط على فتح المساجد لصلاة الجمعة، داعياً الله تعالى أن يفرّج عن المواطنين هذه الغمة ويحفظ الجميع، شاكراً تفهّم عموم الناس بقرار إغلاق بيوت وهو قرار صعب، لكنه كان صادراً عن توجيهات على مستوى الحكومة لحماية المواطنين من وباء "كورونا"، مبتهلاً الى المولى عز وجل أن تزول مخاوف هذا الوباء، وتعود بيوت الله موقعاً للعبادة ومنارة للعلم والدعوة والارشاد.

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