- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة مواطن برصاص قناص حوثي في التحيتا جنوب الحديدة والان مع التفاصيل
الخميس 9 أبريل 2020
أصيب مواطن برصاص قناص مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن في مديرية التحيتا جنوب الحديدة.
وقال مصدر طبي في مستشفى الخوخة، إن المواطن سالم خادم سليمان قطاب اصيب في الصدر بطلق ناري من قناص حوثي أثناء ذهابه لجلب التراب من المزرعة إلى منزله في المدينة.
وأضاف المصدر أن الموطن تم اسعافه إلى مستشفى التحيتا لتلقي الإسعافات الأولية ومن ثم تحويله إلى مستشفى الخوخة لإستكمال العلاج.
وتأتي هذه الجريمة بعد أربعة أيام من إصابة المواطن سعدي محمد قليصي الذي أصيب بشظيتين إثر سقوط قذيفة هاون حوثية على منزلهم في ذات المديرية، في ظل الصمت الدولي والمواقف السلبية للبعثة الأممية.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة مواطن برصاص قناص حوثي في التحيتا جنوب الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.