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إصابة مواطن برصاص قناص حوثي في التحيتا جنوب الحديدة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 9 أبريل 2020

أصيب مواطن برصاص قناص مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن في مديرية التحيتا جنوب الحديدة.

 

وقال مصدر طبي في مستشفى الخوخة، إن المواطن سالم خادم سليمان قطاب اصيب في الصدر بطلق ناري من قناص حوثي أثناء ذهابه لجلب التراب من المزرعة إلى منزله في المدينة.

 

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وأضاف المصدر أن الموطن تم اسعافه إلى مستشفى التحيتا لتلقي الإسعافات الأولية ومن ثم تحويله إلى مستشفى الخوخة لإستكمال العلاج.

 

 

 وتأتي هذه الجريمة بعد أربعة أيام من إصابة المواطن سعدي محمد قليصي الذي أصيب بشظيتين إثر سقوط قذيفة هاون حوثية على منزلهم في ذات المديرية، في ظل الصمت الدولي والمواقف السلبية للبعثة الأممية.

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