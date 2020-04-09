شكرا لقرائتكم خبر عن حجة.. مقاتلات التحالف تستهدف مواقع للمليشيا في حرض والان مع التفاصيل

الخميس 9 أبريل 2020 جددت مقاتلات التحالف العربي قصفها مواقع للمتمردين الحوثيين في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن مقاتلات التحالف استهدفت بأربع غارات مواقع للمليشيا في مديرية حرض الحدودية مع المملكة العربية السعودية. Advertisements وذكرت المصادر أن القصف تزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي في أجواء المديرية. ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف

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