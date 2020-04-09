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بشرى سارة من مكتب الأوقاف والإرشاد بساحل حضرموت بشأن صلاة وخطبتي الجمعة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 9 أبريل 2020

أعلن مكتب الأوقاف والإرشاد بساحل حضرموت، جنوب شرق البلاد، إقامة خطبتي وصلاة الجمعة غدا

 

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وقال المكتب في بلاغ صحفي إنه "وبالتنسيق مع السلطة المحلية بالمحافظة وبما أن  الفترة الماضية قد مرت ولله الحمد ولم تسجل اي حالة لفيروس بالمحافظة يتم فتح المساجد غدا فقط لخطبتي الجمعة والصلاة".

 

وتابع البلاغ "على أن لا تزيد على عشرة دقايق وذلك تمهيدا لإصدار قرار بالفتح لجميع الصلوات في القريب العاجل بإذن الله تعالى".

 

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